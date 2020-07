Hoy nuestro compañero Chema Molina, habla con la malagueña Alejandra que ya tiene su single debut ” La puerta abierta ”

Nos cuenta para Master FM, su trayectoria musical, con quien le gustaría realizar una colaboración y mucho más que no te puedes perder. Si no has podido escuchar la entrevista, hazlo ahora desde este PodCast.

https://lamaster.es/podcasts/alejandra06.mp3