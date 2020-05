Entrevista DeMarco Flamenco

Hoy hablamos con DeMarco Flamenco que nos presenta su nuevo single ” Te Has Marchado ” Bachata junto a Marina. Tambien hablamos del single ” Gitana ” junto a Rasel Y Sergio Contreras.

Si no has podido escuchar la entrevista en directo, hazlo ahora en este PodCast.

https://lamaster.es/podcasts/demarco12.mp3

