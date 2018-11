Eros Ramazzotti: “En momentos como el actual es importante transmitir positividad”

Hay vida (Universal Music, 2018) es el nuevo álbum de estudio de Eros Ramazzotti (Roma, 1963). El decimocuarto en una andadura musical que comenzó a primeros de los ochenta y que eclosionó en 1985 con un disco de debut que incluía clásicos prematuros como Una historia importante.

Siempre en activo desde entonces, el italiano regresa ahora con este nuevo trabajo -que llega este viernes en italiano y español, en el que están todas sus señas de identidad, aderezadas para la ocasión con las colaboraciones internacionales del puertorriqueño Luis Fonsi y la canadiense Alessia Cara.

En lo que se refiere al contenido del álbum, explica el romano que quiere lanzar al mundo un mensaje positivo, algo que se aprecia ya desde el vitalista título. “Los artistas en general, ya sean escritores, músicos o actores, tienen que transmitir positividad. Eso es importante sobre todo en según qué momentos, como el actual”.

Y aún prosigue con esta idea: “Por eso tiene tanto para valor para mi lanzar un mensaje positivo. No todas las formas de expresión artística conllevan positividad, claro, algunas no. Pero en general no estoy a favor de las letras de canciones que no transmiten cosas buenas. Lo que sucede es que el mundo no es un lugar bonito”.

“Mi deseo como artista es que la gente haga suyos los mensajes de las canciones”, continúa, para luego apostillar: “En un mundo tan negativo, que una canción logre cambiar tu estado de ánimo ya es fundamental. Ya canté sobre ello en Si bastasen un par de canciones -su gran éxito de 1990-. Sería maravilloso que una canción pudiera cambiar el orden de las cosas. No es así, pero a lo mejor puede hacer cambios positivos”.

