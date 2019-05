Escucha completo el álbum Juego de Tronos

HBO y Columbia Records lanzaron el pasado viernes la banda sonora completa de Juego de Tronos.

El álbum completo de la última temporada ya está en marcha, entre las voces que suenan en este disco se encuentran algunos artistas como: Rosalía, Matthew Bellamy de Muse, The Weeknd, James Arthur, Ellie Goulding, Tha National, A$AP Rocky, The Lumineers, SZA, Travis Scott o Mumford & Sons, entre otros.

El disco se llama «For the Throne» (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones). HBO ha hecho una gran apuesta musical para la última temporada de la emblemática serie, con la intención de despedirla por todo lo alto.

