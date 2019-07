Escucha la guitarrera y rockera de Ed Sheeran con Bruno Mars y Chris Stapleton

Ed Sheeran estrena este viernes dos nuevas canciones de su inminente nuevo álbum de colaboraciones, No. 6 Collaborations Project, a la venta el próximo 12 de julio. La primera de estas composiciones es la guitarrera y enérgica Blow, con participación de Bruno Mars -que además lo produce- y Chris Stapleton. Rock clásico con un puntito funk bailable.

El otro nuevo tema desvelado por Ed Sheeran es Best part of me, en el que se alía con el cantante y compositor norteamericano Yebba. Una balada de pop romántico con producción de Benny Blanco y Joe Rubel junto al propio Ed Sheeran.

Este nuevo disco del artista británico incluye el reciente single I don’t care en colaboración con el canadiense Justin Bieber, una de las canciones más populares del momento. También cuenta con Cross me, otro adelanto con Chance The Rapper y PnB Rock.

En el álbum participan también Eminem con 50 Cent, Camila Cabello con Cardi B, Khalid, Paulo Londra, Travis Scott, Skrillex, Stormzy y así hasta un total de 22 artistas. Lo más granado del pop mundial del momento, en definitiva, en un plantel incomparable que nadie más que Ed Sheeran podría reunir ahora mismo en un álbum.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...