¡Escucha lo último de David Guetta!

Llega el veranito ya y, como todos los años, David Guetta nos sorprende con su candidato a canción del verano. Desde que empezó su carrera musical en 2001 hasta la salida de 7 en 2018, el DJ más famoso del mundo no ha dejado de producir éxitos.

Tras temazos como Titanium, Say My Name y Don’t Leave Me Alone, llega Stay (Don’t Go Away), su última propuesta en colaboración con Raye. Ella también está acostumbrada al éxito: es coautora de canciones como By Your Side, de Jonas Blue.

Con un simpático videoclip y un sonido pop-electro reminiscente a otras grandes canciones que suenan actualmente en nuestras radios, estamos seguros de que Stay (Don’t Go Away) no será un tema que pase desapercibido.



