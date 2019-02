Estas serán las actuaciones de los Premios Grammy 2019

La Academia de la Grabación ha anunciado oficialmente los Artistas que actuarán en su próxima gala el 10 de febrero entre los que destaca Lady Gaga, que hasta ahora ha cosechado 6 Grammy. Si ya os hablamos de los nominados a esta gala de premios ahora es el turno de las actuaciones en directo que podremos disfrutar.

Hay que reseñar que para la presente edición Lady Gaga está nominada a Grabación del año, Canción del año, Mejor actuación de dúo / grupo pop y Mejor canción escrita para medios visuales para “Shallow“ y Mejor actuación de solista pop para “Joanne (Where Do ¿Where Do You Think You’re Goin’?)“.

También se ha desvelado que parecerán por el escenario del Staples Center de la ciudad californiana de Los Ángeles otros músicos como Chloe x Halle, Mark Ronson, Travis Scott, Dua Lipa y St. Vincent.

Los organizadores de los Grammy, habían anunciado previamente que en la gala actuarán J Balvin, Camila Cabello, Cardi B, Brandi Carlile, Dan + Shay, H.E.R., Little Big Town, Post Malone, Ricky Martin, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Maren Morris, Kacey Musgraves, Dolly Parton, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers, Diana Ross, Arturo Sandoval y Young Thug.

Otra de las noticias que más eco ha hecho al rededor de esta gala es que Ariana Grande ni actuará ni estará presente en la Gala como ya os hemos contado. Asegura que se ha sentido “insultada”. Recordemos que su actuación estaba programada y salía en los vídeos de promoción que ya habían sido compartidos.

Por otro parte, y volviendo a actuaciones, Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day rendirán un tributo especial en la ceremonia a Aretha Franklin, la leyenda del soul que falleció el año pasado.

Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York, los Grammy regresan este año a Los Ángeles con una ceremonia que contará con la cantante estadounidense Alicia Keys como presentadora.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar partirá como favorito con ocho nominaciones seguido de otra figura del hip-hop como el canadiense Drake, que obtuvo siete candidaturas.

