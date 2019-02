Esto es todo lo que se sabe del nuevo disco de Rihanna #R9

Esta es toda la información que tenemos hasta el momento del noveno álbum de estudio de Rihana, #R9.

Últimamente ha estado trabajando en estudios de Londres con Skrillex y Blackbear, productores que han trabajado para Justin Bieber, Childish Gambino y Pharrel.

El productor y DJ Sudafricano estuvo produciendo nuevos temas con la cantante de Barbados el pasado año, como comentó en una entrevista que concedió el DJ en octubre.

Habrá canciones con mezclas de Dancehall y Hip Hop , en colaboración con el jamaicano Buju Banton, caracterizado por su música al más puro estilo Bob Marley, que afirmaba en una entrevista: “El trabajo ha empezado, pero aún es demasiado pronto para contar ningún detalle, aunque puedo decir que las cosas comienzan a tomar forma. Sé que los fans de Rihanna llevan mucho tiempo esperando nueva música, pero quiero recordarles que vale más la calidad que la cantidad. Merece la pena esta espera por todo lo que está por venir.”

El cantante británico Shakka, que también ha colaborado con la cantante americana, contó en una entrevista que todo comienza a tomar una forma bastante definitiva y más emocionante que ninguno de sus trabajos anteriores: "Definitivamente va a mostrar cosas nuevas de sí misma. Las canciones que escuché en ese campamento eran realmente espectaculares." Por lo que podemos deducir que Rihanna se ha estado viendo con gran variedad de compositores, con los que ha hecho campamento, una técnica de composición que consiste en alejarse de las distracciones del mundo contemporáneo con el único objetivo de componer canciones entre todos.

Nuevos temas han sido registradas en la ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores) bajo los nombres de Cross The Line, Locked Down, One Time, Phatty, Only One Who Knows, Waist Line Down, Nah Left, Link Up, Brake Up To Make Up. Claro está que tendremos que esperar para averiguar si todas estas canciones acaban en el noveno disco de estudio de la cantante o se pierden por el camino, como ya ha ocurrido con discos anteriores.

¿Colaboraciones a la vista? No han sido pocos los raperos que han anunciado en sus redes sociales haber estado trabajando con la cantante de R&B: H.E.R., Mikel Floss, Eskeerdo, New Machine o Raye.

Esperamos que también colabore con DJ’s que ya son costumbre encontrar en sus discos como Diplo, David Guetta, Martin Garrix, Alesso o Calvin Harris.

Todo apunta a que 2019 será definitivamente el año en el que Rihanna lance por fin algo de música, tras haberse visto implicada estos últimos años en grandes proyectos de moda de la mano de la marca deportiva Puma, con su línea de diseños Fenty o también proyectos de maquillaje bajo el nombre Fenty Beauty con el respaldo de la marca de cosméticos Sephora.

Aunque ha tenido ocasión para confirmar que todos esos proyectos, no han hecho que se aleje de seguir componiendo y creando nueva música, como le contestó a una seguidora en una foto de Instagram ante la pregunta “Hermana, estoy cansada, ¿¿¿dónde está la m.ú.s.i.c.a.???, a lo que la cantante contestaba “Lo sé, lo sé, hermana. Estoy haciendo música. Simultáneamente estoy haciendo lencería, maquillaje y cine entre otras cosas que también disfruto. Cuando la música esté lista, no tendrás que preguntar por ella. Pero está en camino. Solo que no llegará hoy. Yo también tengo muchas ganas, tampoco está llegando pronto para mí. #NavyParaSiempre”. Siendo Navy como se autodenominan los fans de la cantante.

Tras haber hecho público su rechazo ante la invitación de actuar en el intermedio de esta pasada Superbowl, alegando que ningún artista debería actuar en el evento como protesta por la brutalidad policial en EEUU hacia la comunidad negra, sus fans esperan ansiosos la próxima fecha en la que puedan disfrutar de la artista en directo, quién sabe si por fin con música recién salida del estudio.

🚨 Rihanna has officially finished recording her 9th album #R9 🚨 — Rihanna News (@TeamOfRihanna) February 1, 2019

