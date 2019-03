“ESTOY EMBARAZADA DE LG6” EXPRESA LADY GAGA EN TWITTER

Con estas palabras Lady Gaga ha confirmado que está trabajando en su próximo disco.

Lady Gaga es una de las estrellas del momento. Ya no solo por su música, también por su impresionante actuación en la película “Ha Nacido Una Estrella”. Aunque no se llevó el Óscar a mejor actriz, se llevo el Óscar a mejor canción con “Shallow”, que con ella se convirtió en una de las protagonistas de la gala tras su emocionante actuación cantándola junto a Bradley Cooper.

Ahora, la intérprete de el famoso tema “Bad Romance” vuelve a estar en boca de todos. Han surgido supuestos rumores de un embarazo, no han parado de preguntarle sobre si está esperando un Little monster de su ex, Christian Carino. Lady Gaga ha querido poner punto y final a los rumores sobre su embarazo y lo ha hecho de una manera muy graciosa. ¿Cómo lo ha hecho? ¡A través de un tweet! En el que la cantante decía: “Rumores de que estoy embarazada? Si, estoy embarazada de #LG6”.

Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) March 12, 2019 Con estas palabras, Lady Gaga no solo desmentía su supuesto embarazo, también dejaba claro que está trabajando en su próximo disco. Tras conseguir el éxito en el mundo cinematográfico gracias a su papel de Ally en “Ha Nacido Una Estrella”, parece que vuelve al estudio de grabación. “Joanne”, el quinto álbum de estudio de la estrella salió en 2016, por lo que sus fans ya tienen ganas de escuchar nuevo material de la artista. Eso sí, tendremos que ver que tipo de música utiliza esta vez: el dance que la llevó a la cima o el country pop que nos emocionó en su último trabajo. Quién sabe, quizá apueste por mezclar lo mejor de ambos mundos. Es Lady Gaga, siempre consigue asombrarnos.

