Estreno en cines del documental de Whitney Houston

Un fatídico 11 de febrero de 2012 fue encontrada muerta la grandiosa Whitney Houston y ahora, Kevin MacDonald quien tiene un gran reconocimiento como director de películas y documentales, nos trae a la gran pantalla la biografía de esta cantante y para ello hará uso de imagenes de archivo, nunca antes vista, así como de testimonios de las personas más cercanas a la cantante que nos revelerán alguno de los secretos más íntimos de la misma, no explicarán los motivos de su muerte pero si que contribuirán a que tengamos cierta empatía y comprendamos una vida llena de agujeros negros.

Todo comienza con su niñez, un ambiente familiar que no tardó en darse cuenta del talentazo que tenía una de las más pequeñas de la casa, no obstante, le esperaba una vida llena de obstáculos personales, desde que sufriera abusos sexuales hasta su homosexualidad no admitida, nunca, pasando por su dependencia de las drogas en un (nefasto) intento de repararse, claro que, también hay que decir que sus hermanos no es que mirasen mucho por su bienestar, simplemente, se limitaban a buscar el sitio más cómodo en toda esta tragedia, además de que su marido, el cual le fue infiel, no hacía más que intentar librarse de la culpa. Finalmente, cabe decir que, su hija, Bobbi Kristina Brown, falleció con tan solo 22 años en unas circunstancias bastante similares a las de su madre, tres años más tarde.

El documental fue estrenado en el festival de Cannes y fue todo un éxito, así que desde hoy podréis disfrutar de ella en los mejores cines y, también, está disponible en Netflix.

