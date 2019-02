Fangoria estrena la canción que abrirá su nuevo disco

View this post on Instagram

Cuenta atrás para ensayos, coreografías, vestuario, escenografía… ¡y aprenderse las canciones del nuevo disco de @fangoriaoficial aunque sólo sea para estos dos conciertos únicos! #ExtrapolacionesyDosPreguntas. ⚡️🗣🎤🎹🎶🎵👯‍♂️👯‍♂️👠🔜🔊⚡️