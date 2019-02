Festival Tsunami Xixón 2019

El festival Tsunami Xixón, ha comunicado los primeros nombres de cara a su edición de este 2019, que se celebrará los días 2 y 3 de agosto. Podemos encontrarnos nombres como The Offspring, NOFX, Kaiser Chiefs, Danko Jones, Pulley, No Fun At All…

Para comenzar, podemos ver a The Offspring como cabezas de cartel, que repiten tras una actuación en el anterior Tsunami Xixón, en el que dejaron una actuación impecable. Por otro lado, Kaiser Chiefs aparecerán con éxitos como “Ruby”, “Every Day I Love You Less And Less” o “I Predict A Riot”. Además, se une como tercer cabeza de cartel NOFX, todo un referente del hardcore melódico de los años 90.

En segunda línea, seguimos encontrándonos grupazos como a los canadienses Danko Jones, a los queridísimos Berri Txarrak, que realizan su gira de despedida antes de disolverse. La Maravillosa Orquesta del Alcohol actuarán también en el festival, siendo ya un clásico en todo tipo de festivales de toda la nación. Carolina Durante llevará algunos de sus éxitos, como “Cayetano” o “Perdona (Ahora sí que sí)”. Además, el punk rock estará presente con bandas como Pulley, No Fun At All, o The Baboon Show.

En cuanto a las bandas nacionales, entre las que ya hemos mencionado a los afamados Berri Txarrak, nos encontramos a algunas bandas como Los Bengala, Adrenalized, Agoraphobia, Willis Drummond, Bastards On Parade, Sugus, Peralta, The Lizards, El Altar del Holocausto, Atomic Zeros, Side Chick o Amplify.

A partir del jueves 7 de febrero, podremos adquirir las entradas por un precio de 39€, a lo que habrá que sumarle los gastos de gestión.

Me gusta: Me gusta Cargando...