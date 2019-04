FLORENCE AND THE MACHINE SORPRENDEN EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE «JUEGO DE TRONOS»

El grupo ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la octava temporada de la serie.

Como todos los lunes, los fans han podido disfrutar de un nuevo episodio de la octava y última temporada de la famosa serie «Juego de Tronos». Este lunes 22 de abril, muchos seguidores han madrugado o incluso transnochado para visualizar el segundo episodio y no tragarse ningún spoiler en las redes sociales.

Este episodio ha estado lleno de momentos muy emotivos, pero sobretodo el momento en el que podemos escuchar la canción «Jenny of Oldstones», una canción que entonan algunos de los protagonistas de la serie mientras están sentados frente al fuego.

La razón por la que nos ha sorprendido mucho esta canción que cantaban los protagonistas de la serie, es que al final del episodio, podemos escuchar el tema junto a los créditos interpretado por Florence + The Machine. Florence se ha declarado fan de la serie y por eso ha formado parte de esta gran banda sonora.

La letra ha sido inspirada en uno de los personajes de Martin. «Jenny Of Oldstone» es una canción de poeta que nos cuenta la historia de una dama que baila con sus propios fantasmas en un castillo. De hecho, los propios creadores de la serie, Dan Weiss y David Benioff, figuran como autores de la canción. La canción tiene ya más de 4 millones de reproducciones, ha sido un gran éxito.

Además, The Weeknd, SZA y Travis Scott publicaron hace días el primer single de la banda sonora «For The Throne» . La lista de canciones de la serie ya está disponible, e incluso ya podemos escuchar la primera canción bautizada «Power is power»:

