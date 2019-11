FOMINDER visitan MASTER FM y nos presentarán su nuevo trabajo “MAGIA BAJO CERO”

Las temperaturas van bajando y FOMINDER nos presentan este nuevo trabajo con un nombre muy apropiado “MAGIA BAJO CERO” el tercer disco de los maños, un disco de pop actual envuelto de sintetizadores, que nos transportan al synth-pop de los ochenta. ¿Quién no ha bailado al ritmo de Depeche Mode, New Order o Pet Shop Boys? Pues esas son sus influencias y las reminiscencias de ellos las podrás escuchar a lo largo de las 9 canciones que componen este trabajo, bien fusionados con los sonidos más actuales en la línea de Dorian, León Benavente… sin duda la apuesta de Fominder no te dejará indiferente, pues este trabajo ya está a la venta desde el pasado 15 de noviembre, fisico y en todas las plataformas digitales.

Un disco con un aura de luz y nostalgia, con ritmos bailables de sonido actual y canciones sinceras arropadas por el synth-pop de los 80. Voces suaves y melódicas del pop con estribillos pegadizos y letras directas que tratan sentimientos universales, pero si quieres conocer mucho más a Fominder, estarán el próximo jueves 21, a las 11:30h en los estudios de MASTER FM, para presentarnos este discazo, sus conciertos y seguro que muchas más cosas.

Te lo vas a perder?

