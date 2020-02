La banda estadounidense de rock Foo Fighters, liderada por el exbatería de Nirvana Dave Grohl, ha elegido la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para ofrecer su único concierto de este año en España, que tendrá lugar el próximo 19 de junio.

En esta gira, la banda celebra su 25 cumpleaños, con nueve álbumes de estudio a sus espaldas y más de 27 millones de copias vendidas. Por lo que harán un repaso a sus grandes éxitos en una velada donde contarán con Yungblud y Honeyblood como teloneros.

Con estadios agotados por el mundo entero, y siendo los creadores de himnos generacionales como «The Best of You» o «Everlong», el grupo de Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Chris Shiflett y Rami Jaffee publicaba su último disco de estudio «Concrete and Gold» en 2017 y actualmente se encuentran trabajando en su décimo álbum.