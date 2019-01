Francia ya tiene representante para Eurovisión 2019

View this post on Instagram

J’ai 15 ans , et je me retrouve pour la première fois devant un réel public pour chanter une reprise de Conchita Wurst « Rise like a phoenix » sur The Voice Kids saison 2 ! Cette aventure est surréaliste et j’ai l’impression de vivre un rêve ! Après the voice je commence à vous raconter des histoires , des anecdotes sur ma vie, mon humeur et plein de musique sur les réseaux! Je vois que nous commençons à former une réelle famille ❤️