Freddie Mercury, un espíritu inmortal

Al final de su vida Freddie Mercury exprimía los momentos en los que el sida le daba tregua para seguir cantando. Se metía en el estudio con sus compañeros de Queen y hacía lo que mejor sabía. Aquel “tiempo prestado”, como lo definió el guitarrista Brian May, no fue suficiente para rematar el último álbum de la banda al completo: Made in Heaven. Sin embargo, tras su muerte en 1991 May, John Deacon y Roger Taylor siguieron trabajando con las grabaciones que Mercury había dejado. Made in Heaven vio la luz el 6 de noviembre de 1995, dedicado “al espíritu inmortal de Freddie Mercury”. El disco es la próxima entrega de The Queen Collection, la recopilación de la discografía completa de la banda. Innuendo fue el último trabajo que Freddie Mercury vio publicado. Si aquella grabación resultó difícil y dejó imágenes del líder de Queen muy deteriorado, Made in Heaven supuso un regalo para sus seguidores que el cantante dispuso con gran esfuerzo y con la ayuda de sus compañeros. Mercury, a pesar de la debilidad que refieren el resto de componentes, no dejó que su calidad vocal se resintiese en ninguna de las canciones del disco, entre las que se incluyen títulos tan evocadores como Let Me Live, My Life Has Been Saved y I Was Born to Love You.

La última pieza que Freddie Mercury encaró fue Mother Love. Cuando debía atacar la estrofa final le dijo a May, autor de la composición con el que estaba trabajando en ese momento, que se sentía cansado y que mejor volvía otro día, pero ya no regresó, como relató un tiempo después el propio Brian May. El tema quedó inconcluso y el guitarrista puso su voz para cerrarlo. Al final de la canción, tras una serie de sonidos que remueven el recuerdo de grandes momentos de Queen, se puede oír el llanto de un niño que parece llegar a la vida. Un guiño a la eternidad del genio musical. El disco, que tardó cuatro años en fraguarse, se convirtió rápidamente en número uno en Reino Unido, Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, España, Holanda, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza e Italia. En Japón se posicionó entre los 10 primeros, así como en otros países.

Llegó a vender más de 20 millones de copias.

