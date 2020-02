Galantis lanza ya su álum “Church”

“Church” es el nombre del tercer álbum del dúo de música electrónica, Galantis, y se estrenó el 7 de febrero del 2020 bajo licencia de Warner Music.

El primer sencillo oficial del álbum es la canción al lado de One Republic, “Bones“, que pudimos escuchar el 31 de enero del 2019. El segundo sencillo es “We Can Get High“, que se estrenó el 14 de junio del 2019. Más tarde, el 27 de septiembre de ese mismo año se estrenó el tercer sencillo llamado “Holy Water“.

El cuarto sencillo oficial es su colaboración con Dolly Parton y Mr. Probz, se llama “Faith” y llegó el 25 de octubre del 2019.

Fue hasta el 3 de febrero del 2020 que compartieron el quinto sencillo oficial llamado “Steel“.

Un día después el dúo compartió el sexto sencillo oficial, se trata de “Unless It Hurts“, y se estrenó al siguiente día, el 4 de febrero del 2020.

El séptimo sencillo oficial se llama “Stella” y pudimos escucharlo a partir del 5 de febrero. Estos tres últimos sencillos llegaron con video lírico.

Tracklist:

Steel Faith ft. Dolly Parton & Mr. Probz Unless It Hurts Never Felt a Love Like ft. Hook N Sling & Dotan Holy Water Hurricane ft. John Newman Stella Bonfire ft. Steve James I Found U ft. Passion Pit Fuck Tomorrow Now Miracle ft. Bali Bandits Feel Something ft. flyckt We Can Get High ft. Yellow Claw Bones ft. One Republic

Me gusta esto: Me gusta Cargando...