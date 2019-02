Grammy 2019: ¿por qué Nicki Minaj no fue galardonada?

La artista arremetió contra el productor y explicó los motivos por los que no fue incluida en la lista de galardonados

El motivo por el cual Nicki Minaj no fue incluida en la lista de galardonados ha salido a la luz. La artista ha revelado que en 2012 tuvo un conflicto con el productor de la gala, Ken Ehrlich, algo que por temor, no ha contado hasta ahora. Así lo publicó en su cuenta de Twitter, donde además, añade que sufrió las amenazas del productor para que no mencionara nada de lo ocurrido. Y no solo eso. La trinitense hizo referencia a su compañera de profesión, Ariana Grande. Ella había sido acusada por el productor de “no ser capaz de preparar un show a tiempo”, algo que molestó a la cantante y que señaló como una auténtica mentira.

Todo ello ocurrió después de que una fan le preguntara por qué ella no había recibido ningún premio dado que su trayectoria musical está repleta de éxitos. Algo, que seguro mucho os habréis preguntado.

A día de hoy, y ya pasada la gala, solo queda esperar a la próxima edición para saber si estará incluida en esa lista de premiados.

