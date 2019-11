Grey ft. Sofia Carson presentan “Grey Area”

El dúo de música electrónica Grey está de regreso en la escena musical y esta vez ha hecho equipo con The One And Only, Sofía Carson. La colaboración llega después de que los chicos estrenaran su tema “Criminal” y Sofia su canción al lado de Galantis llamada “San Francisco“.

El sencillo lleva el nombre de “Grey Area“, un tema con un sonido muy actual, fue compuesto por Caroline Ailin, Jarrad Rogers, Kyle Trewartha, Michael Trewartha y Trey Campbell. El tema se estrenó el 8 de noviembre del 2019 bajo licencia del sello discográfico Universal Music.

