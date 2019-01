Guns N’ Roses lanza versión inédita de “November Rain”

La banda relanzará este viernes su disco de debut, ‘Appetite for Destruction’, con grandes cantidades de material inédito que hasta este año decidieron hacer público para sus fans.

Una de las sorpresas de esta ambiciosa reedición es una versión, hasta ahora nunca antes escuchada, de ‘November Rain’ interpretada en 1986 solo por el vocalista Axl Rose al piano, sin acompañamiento alguno, con letra sin terminar y algunos cambios.

Aunque ‘November Rain’ no formó parte de Appetite for Destruction, es una de las primeras composiciones de Axl Rose, que había comenzado a escribr en los primeros años de la banda, a mitad de los años ochenta. Su versión grabada en estudio llegó en 1991 en el álbum ‘Use your illusion I.’ ( Le puede interesar: Guns N’ Roses estrena, 29 años después, el video de “It’s so easy”)

Alojada en una caja de madera maciza de 12x12x12 pulgadas, envuelta en falso cuero y estampado deportivo, con artes identificables instantaneamente, una cruz en 3D esculpida y pintada a mano en las puertas, Appetite For Destruction: Locked N’ Loaded Edition es algo así como el Santo Grial de los Guns. (Le puede interesar: Guns N’ Roses anuncia edición amplia a del disco “”Appetite for Destruction”)

Este miércoles, Guns N’ Roses concluyó su exitosa presentación en Bordeaux, Francia, en el marco de su tour “Not in this Lifetime”, y este viernes se presentarán en Madrid, España.

