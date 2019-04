Halsey confirma nuevo álbum este 2019

Halsey está en la cumbre de su carrera y viviéndolo al máximo. Tras sus existosas colaboraciones con BTS y Chainsmokers y su rompedor tema en solitario ‘Without Me’, la artista no para quieta, y ya ha confirmado por twitter que podemos esperar nuevo álbum suyo a lo largo de este 2019.

I know you guys are anxious for new music and new memories. for touring and traveling with your friends. for events and pop ups and meeting new people. for music video screenshots. for group chats and late night. thank you for being patient with me. I want it to be perfect. — h (@halsey) 26 de marzo de 2019



Sé que vosotros, chicos, estáis ansiosos por nueva música y nuevos recuerdos. Por ir en tour y viajar con vuestros amigos. Por eventos y conocer gente nueva. Por capturas de videoclips. Por chats de grupo y noches. Gracias por ser pacientes conmigo. Quiero que sea perfecto.

Writing this album has been a lesson in forgiving myself. In being proud of myself and kind to myself despite how much this world is designed to make you hate yourself. I hope when it’s finally in your hands it brings you that same peace. It’s not a quiet peace. It’s a loud one. — h (@halsey) 26 de marzo de 2019



Escribir este album ha sido una lección sobre perdonarme a mi misma. En estar orgullosa de mi misma y ser amable conmigo misma pese a cuanto de este mundo está hecho para hacerte odiar a ti mismo. Espero que cuando finalmente esté en vuestras manos os de esa misma paz. No es una paz sileciosa. Es ruidosa.

Este album será el tercero de la cantante, y sudecerá a ‘Hopeless Fountain Kingdom’ y ‘Badlands’.

