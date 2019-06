Halsey se fractura un dedo intentando salvar a una mariposa que ya estaba muerta

Halsey ha sufrido un pequeño percance físico mientras intentaba salvar a una mariposa que ya estaba muerta, un dato que la artista desconocía hasta el momento en que tuvo en sus manos al insecto. Con una foto de su dedo del pie roto junto a la mariposa en cuestión, la joven artista del pop compartió con sus fans el jocoso incidente a través de redes sociales.

«Estaba tratando de salvar a una mariposa herida en la jungla. Me rompí el dedo del pie. Resulta que la mariposa ya estaba muerta. Tengo pies alienígenas lo sé. Sacrifiqué tener los pies bonitos cuando me comprometí a bailar en el escenario y a salvar mariposas muertas. Esto duele», con estas palabras la cantante y compositora estadounidense anunciaba a sus fans el gracioso contratiempo. Pese a lo ocurrido, la apretada agenda de Halsey sigue adelante y la artista continuará con sus shows.

I was trying to save a hurt butterfly in the jungle. I broke my toe. turns out the butterfly was already dead. I have alien feet I know. I sacrificed having nice feet when I committed to a life of dancing on stages and saving dead butterflies. this hurts. pic.twitter.com/RphsngRUsy

— h (@halsey) 29 de mayo de 2019