Harry Styles versiona “Smells Like Teen Spirit”, de Nirvana

Harry Styles comenzó su carrera estelar con su paso por One Direction, sin embargo, a partir de entonces ha desarrollado una exitosa carrera en solitario. Su carrera está fuertemente determinada por sus canciones pop, aunque sin embargo, está siendo difundida una cover del artista, interpretando Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, una de las bandas más influyentes del grunge.

A pesar de la corta duración del clip, hay que destacar la potencia de su voz, que ha dejado anonadados a muchos de sus seguidores, a pesar de que su registro no llegue a cubrir perfectamente todas las notas. Además, Styles tocó también la batería de Knockin’ On Heaven’s Door, un clásico ya que nos ha dejado Bob Dylan, haciendo historia con su música.

El desarrollo de el clip tuvo lugar en un local gastronómico de Tokio, denominado Gigabar, donde se permite a los clientes tocar en vivo, posibilidad que el artista, sin duda no dejó escapar.

Así lo publicaba en su cuenta de Instagram:

Harry singing Smells Like Teen Spirit in Tokyo, Japan – January 13 (via sk8rmom420) pic.twitter.com/P3NTNRUCIh

— Harry Styles Daily (@hsdaily) January 13, 2019