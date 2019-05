Holanda, ganador de Eurovisión 2019 con Duncan Laurence

El país consigue 492 puntos y España queda en el puesto número 22, uno mejor que el año pasado.

Los pronósticos se cumplieron una vez más en gran acontecimiento de Eurovisión. La intimista balada Arcade, interpretada por Duncan Laurence con una sobria puesta en escena, dio la victoria a Holanda. Era la favorita de las casas de apuestas, con un 45% de probabilidades. Otros rivales le desafiaron en las predicciones, sobre todo Zero gravity, de Australia, la preferida de los eurofans en Tel Aviv, representada como la fantasía de un hada de Disney por Kate Miller-Heidke. Pero fue la italiana Soldi la que le pisó finalmente los talones en la voz de Alessandro Mahmood, un artista de padre egipcio, seleccionado pese al disgusto del ministro del Interior de su país, el populista Matteo Salvini. Holanda, que no ganaba el concurso desde 1975, acumula su quinto triunfo en el certamen.

También fué muy novedoso, la puesta en escena de Australia con Zero gravity, como hemos dicho era también una de las favoritas, pero no pudo ser, pero si que hay que reconocer, que la actuación, no dejo a nadie indiferente, por esa puesta en escena, nunca vista, y es que parecian que estaban sin gravedad entre los planetas, pero sin embargo, consiguieron solo esa novena posicieón en la tabla.

Sincronizada como un mecanismo de relojería, la gala celebrada en el recinto ferial de Tel Aviv concluyó con el español Miki Nuñez (Tarrasa, 1996) entonando la pachanguera La venda como si fuera la última actuación de su vida, en un decorado que hacía un guiño a las historietas de 13 Rue del Percebe. Todos bailaban en Tel Aviv, pero ningún jurado la refrendó salvo los de Rusia y Bielorusia, quedó la relegada a los últimos puestos con solo siete votos. Tras la cantinela de veredictos de los jurados nacionales, los 26 concursantes tuvieron que sufrir el suspense hasta los concluyentes resultados del voto popular emitido en orden inverso. España, comenzó el recuento con apenas 53 votos del público para quedar en el puesto 22, una posición muy baja, pero la verdad que Miki, puso todo en el escenario.

y he aqui, la tabla final de este gran concurso musical de Eurovisión 2019, donde se ve reflejado las posiciones de cada pais.

