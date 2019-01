Hozier regresa con ‘Wasteland, Baby’

Así lo comunicaba el cantante a través de sus redes sociales. Han pasado cuatro años de su álbum debut ‘Hozier’, con el que alcanzó un éxito a nivel internacional, y ahora regresa con su segundo álbum que se llamará ‘Wasteland, Baby’, que incluirá el single ‘Almost (Sweet Music)’.

I'm thrilled to announce my new album #WastelandBaby will be released on March 1st and you can now listen to a new song called Almost. 🎵 https://t.co/a3jeHWauiA pic.twitter.com/cTxBeW9MyR

— Hozier (@Hozier) January 16, 2019