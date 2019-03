Iggy Azalea lo da todo en un funeral con las reinas de ‘Drag Race’ y James Charles

Iggy Azalea vuelve, y va a hacerlo por todo lo alto. Este 15 de Marzo, para sorpresa de sus fans, sacó el videoclip de su último tema, ‘Sally Walker’.

En él, tras un inicio un poco gore, podemos ver a la cantante asistir al funeral más fiestero de la historia. La acompañan caras muy conocidas: la de James Charles, icono del maquillaje en youtube y la de algunas de las alumnas de ‘Rupaul’s Drag Race’, el reality sobre drag queens que crece sin parar y que está disponible en Netflix. Son Shae Coulée, Mayhem Miller y Vanessa Vanjie Mateo, todas concursantes de la temporada 10.

Este será el primer album de Iggy como artista independiente después de abandonar su discográfica. El disco se llama ‘In My Defense’ y será distribuido por Empire, pero la cantante cuenta con el control absoluto de la producción y los derechos. Lejos queda ya la rapera comercial que nos dió ‘Fancy’, su tema más conocido hasta el momento.

Ella asegura que su nuevo álbum es lo mejor que ha hecho nunca, y que está profundamente orgullosa de él.

#InMyDefense really is that album that’s gonna make you wanna say fuck you to your own reflection for ever doubting you.

— IGGY AZALEA ⚰️ (@IGGYAZALEA) 25 de enero de 2019