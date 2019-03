Indonesia censura a artistas como Bruno Mars, Ed Sheeran, The Killers y Ariana Grande

Canciones como ‘Shape Of You’ de Ed Sheeran son consideradas de alto contenido sexual.

La provincia indonesia de Java Occidental ha recopilado una lista de 17 canciones que solo pueden ser emitidas en horario nocturno debido a su contenido sexual. Las canciones que forman parte de esta lista negra fueron propuestas por el público a la comisión responsable de su elaboración.

‘That Is What I Like”, de Bruno Mars, “Shape Of You” de Ed Sheeran o “Mr Brightside” de The Killers son algunas de ellas. Estas canciones solo pueden ser televisadas a altas horas de la noche por contener títulos o letras con referencias sexuales. El simple hecho de salir en sujetador tumbada en una cama ya es motivo suficiente para que el éxito ‘Love Me Harder’ de Ariana Grande sea censurado por convertir a la mujer en un objeto.

El pasado mes de febrero, centenares de artistas organizaron una campaña para combatir esta censura. La iniciativa, que obtuvo más de 300.000 firmas, pretendía luchar contra una propuesta de ley nacional para prohibir contenidos musical con “influencias musicales occidentales negativas”, blasfemia o pornografía. Pese al empeño de estos músicos, finalmente la propuesta fue rechazada por el Parlamento.

