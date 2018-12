Inna se apunta también a los ritmos latinos con “Iguana”

El nuevo single de Inna confirma que la cantante se mueve entre los ritmos caribeños más actuales. ¿Todavía no has escuchado “Iguana”, pues otro de los temas que seguro que tambien nos va hacer bailar como nostiene acostumbrados esta artista. La primera canción que escuchamos de Inna fue “Hot”, un tema EDM que sonó en discotecas de medio mundo a la vez que bailado, pero no fue hasta su colaboración con Daddy Yankee con el exitazo “More Than Friends” que nos hicimos una idea de por dónde tiraba. Sin embargo, ahoraha sofisticado complematente su registro, redirigiéndolo hacia los ritmos latinos y caribeños que están de actualidad ahora mismo. “Iguana”, su último single, es enteramente en castellano.

La cantante acaba de anunciar que su próximo disco será íntegramente en ese idioma y se llamará “Yo (Me)”.

En el videoclip de “Iguana”, su último single, podemos ver cómo la protagonista se encuentra con multitud de invididuos en su camino hacia el amor verdadero, que está con otra mujer. Ella camina con mucha firmesa, como una iguana, mientras intenta alcanzar este amor perdido y herido. La verdad es que se ha convertido en una mezcla de Nathy Peluso y Beatriz Luengo un tanto inquietante… pero sobrrrrosa.

