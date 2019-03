IVAN FARIAS PRESENTA SU NUEVO TRABAJO “DIME DESDE CUANDO”

Iván Farias visitará Master FM el 20 de marzo para presentar su nuevo proyecto “Dime desde cuando”.

Iván Farias, cantante profesional natural de Lima, es un intérprete del género balada pop, sin dejar de lado ritmos como la salsa y la balada romántica. Su primer disco fue producido por Marcos Llunas. Este trabajo le abrió las puertas en el mercado internacional llegando a compartir escenario con el consagrado Armando Manzanero, que también fue parte de homenaje del «Divo de Juárez» Juan Gabriel en el estado de Parácuaro, Michoacán (México).

Desde que lo descubrieron en un importante programa de la televisión de Perú, ha pasado por grandes escenarios, sobretodo cuando actuó en su propio país para el Presidente Alan García Pérez en un acto cultural en la Embajada de Francia.

Actualmente, Iván esta presentando su segunda producción discográfica titulada “Dime desde cuando”, que contiene 10 temas, producidas por el reconocido compositor español Alejandro Jaén. Este material está comenzando a sonar en Ecuador, Miami, Panamá y empezará una gira de promoción por esos países, esperando contra con el apoyo de las radios de su país.

“Es un disco que es mi identidad, me identifico con el, las canciones son inéditas, hechas por mi, las siento mucho porque hay cosas que me han pasado a mi en mi vida. El productor Alejandro Jaén, que es un genio, sabe como llegar al artista, me recomendó hacer un disco variado, desde balada pop a reguetón fino, y me encanta, desde bolero a reguetón” decía Iván.

Este 20 de marzo, a las 12:30h, Iván estará en los estudios de MASTER FM presentándonos su nuevo trabajo “Dime desde cuando” y contándonos más sobre él. Siempre es un placer contar con esta gran artista.

Me gusta: Me gusta Cargando...