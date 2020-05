IZA BASTET lanza su nuevo single y videoclip “SOLO DÉJATE LLEVAR”

La joven artista IZA BASTET presenta su nuevo sencillo “Solo déjate llevar” tras la edición de su primer single “Si tú vas”. En “Solo déjate llevar”, la artista trata de de transmitir un sentimiento de atracción muy fuerte con una persona con la que tiene una aventura o con la que podría llegar a tener algo más. En palabras de la propia artista: no pretendo que juzguemos o determinemos qué puede pasar con las relaciones, si deja huella, será la persona indicada, será mi ángel. Si no deja huella, solo habrá que dejarse llevar. Es una canción escrita por la propia IZA BASTET, un tema cargado de sensualidad y elegancia que ha sido grabado en Holanda a cargo del productor Dustin Lenji, pero todo esto no lo contara ella misma en MASTER FM mañana viernes 22 a las 11:30h.

El proyecto de IZA BASTET nace en Holanda, donde la joven ha trabajado con mimo sus canciones junto con productores y artistas locales como Slim Kofi y Dustin Lenji, donde han fusionado los sonidos urbanos de sabor afro, jamaicanos y latinos, desde un enfoque absolutamente Pop, consiguiendo un sonido único y atractivo que suponen un nuevo color en el panorama musical nacional.