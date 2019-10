Jack Back, el álter ego de David Guetta que lo pone como el mejor dj productor de 2019

Este fin de semana, la revista DJ Magazine reveló el listado de los que para ese medio de comunicación son los mejores 100 djs del mundo de la música electrónica. En esta versión de la clasificación, el dúo belga Dimitri Vegas & Like Mike se quedó con la posición número uno de la famosa lista, que desde 1997 realiza este ranking. Sin embargo, sobre el top de la DJ Mag han recaído cuestionamientos en los últimos años por parte de los grandes productores y conocedores de la industria del Electronic Dance Music (EDM) pues no se conoce bajo qué criterios se conforma el listado de artistas cada año.

Este sobrenombre del artista francés, creado en 2012 como parte de uno de sus sellos discográficos, volvió a sacar su estilo más underground y que marcó el inicio de su carrera en los años noventa. La reciente lista revelada por 1001 Tracklists sitúan sus pistas como las más usadas por los disc-jockeys a nivel mundial.

Una lista que sí ha sido avalada por el mundo de la electrónica, pero con menor popularidad que la DJ Mag, es la que revela anualmente el sitio web 1001 Tracklists y que en las últimas semanas también reveló su ranking. Este top se basa en el número de veces que otros djs usan las pistas de determinado artista en sus shows entre octubre de 2018 y septiembre de 2019. El listado de este año fue toda una sorpresa porque lo encabezó David Guetta, pero no por sus pistas comerciales, sino por las que produjo bajo el sobrenombre de Jack Back. Con este álter ego, el francés retoma su estilo underground (con sonidos house y techno) que caracterizaron el inicio de su carrera en París durante los años ochenta y noventa. Dos de los tres tracks que ahora lo posicionan como el dj más importante de 2019 están bajo este alias que se inventó en 2012 como parte de un sello discográfico que fundó en ese momento. 2000 Freaks Come Out y (It Happens) Sometimes’​ son dos pistas que salieron en febrero de 2019 y noviembre de 2018, respectivamente, como sencillos. En septiembre de 2018, cuando estrenó su último álbum «7» dio a conocer que la segunda parte de esta producción estaba bajo el ahora famoso sobrenombre y en la que David Guetta pudo dejar fluir la música que en realidad lo apasiona y dejar de lado un poco la música comercial que ha hecho los últimos 10 años.

