Janet Jackson, Premio Icono Global en los MTV EMAs Bilbao 2018

MTV homenajeará a Janet Jackson con el premio Icono Global en los próximos MTV EMAs 2018, que se celebrarán el domingo 4 de noviembre en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), y en los que Jackson interpretará un medley de sus mayores éxitos, incluyendo su último single, Made for Now.

El evento podrá verse en directo en los canales de Viacom España (MTV, Comedy Central y Paramount Network) a partir de las 21:00 horas del 4 de noviembre. MTV emitirá a partir de las 20:00 horas la alfombra roja en exclusiva. Su música le ha valido seis premios Grammy, dos nominaciones a los Emmy, un Golden Globe Award y una nominación a los Oscar, además de decenas de American Music Awards, MTV Video Music Awards y Billboard Music Awards. También ha recibido multitud de reconocimientos como actriz. Janet Jackson es una de las artistas más influyentes de los últimos años. Su último single, Made For Now, junto a Daddy Yankee, debutó como número 1 en las listas de iTunes y su videoclip acumula a dia de hoy más de 45 millones de visualizaciones. una de sus ultimas actuaciones en directo, fue en un programa de televisión, The Tonight Show al frente el presentador y humorista Jimmy Fallon.

