Jennifer Lopez y Shakira a la Super Bowl 2020

Se ha anunciado que Jennifer Lopez y Shakira serán las protagonistas del espectáculo musical del descanso de la Super Bowl 2020, la final de la liga de fútbol americano que congrega delante de la televisión a millones de estadounidenses, el evento o programa con más audiencia cada año en el país norteamericano. Será el próximo 2 de febrero en Miami, de ahí que hayan elegido dos cantantes de la escena latina.

Años atrás actuaron tambien en la Super Bowl, Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Lenny Kravitz, Bruno Mars, Beyoncé, Madonna, The Black Eyed Peas, The Who, Bruce Springsteen & The E Street Band, Tom Petty, Prince, y los Rolling Stones. una tira de grandes artistas, pero en este año les toca a estas dos grandes de la música.

