JESS GLYNNE EN LAS NOVEDADES DE LA SEMANA

La londinense Jess Glynne lleva siete números 1 en la lista de singles británica. Y todo eso antes de publicar un segundo álbum que por fin ve la luz bajo el título de Always in between, que es el lanzamiento discográfico de la semana. Presentará la colección en España con conciertos en Madrid y Barcelona en marzo de 2019. Uno de los avances es I’ll be there.

Cruzando el gran charco, nos vamos a Estados Unidos con las siguientes tres referencias. Bottle it in es lo nuevo de Kurt Vile, una colección con colaboraciones de Kim Gordon (Sonic Youth), Lucius, y Cass McCombs. Este mismo mes de octubre tiene programados directos en Barcelona, Madrid y Bilbao, donde será unos de los espectaculos de la artista mas esperados por todos.

Me gusta: Me gusta Cargando...