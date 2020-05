John Legend no para y después de compartir “Conversations In The Dark“, “Actions” y “Last Time I Say I’m Sorry“, el cantautor está listo para estrenar un tema más.

Su nuevo sencillo se llama “Bigger Love“, y se estrenó el 17 de abril del 2020 bajo licencia del sello discográfico Sony Music. Más tarde, el 24 de abril llegó el video lírico de la canción. Fue hasta el 12 de mayo que Legend estrenó el video musical en su canal oficial de YouTube.