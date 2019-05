JONAS BLUE ESTRENA ‘WHAT I LIKE ABOUT YOU’

El artista, junto a Theresa Rex, estrena nuevo single y videoclip.

Jonas Blue acaba de presentar su nuevo tema «What I Like About You» junto a Theresa Rex. La canción transmite muy buen rollo y tiene pinta de que va a ser todo un éxito este verano. El artista ha decidido colaborar esta vez con Theresa, quien arranco su carrera musical como cantante de Jazz y que muchos la recordaran por el tema «Solo Dance» con a Martin Jensen.

So excited about this! New video for #WHATILIKEABOUTYOU is out now 🙌 Shot out in sunny Miami 🌞🇺🇸 Watch it here https://t.co/vL9sYBICfa pic.twitter.com/dYPW4Q9FwK

— Jonas Blue (@JonasBlue) April 26, 2019