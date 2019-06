JONAS BROTHERS ACTUARÁN EN ESPAÑA EN 2020

Después de 10 años, los hermanos vuelven a España para ofrecer dos conciertos.

Tenemos muy buenas noticias para los fans de los Jonas Brothers, y es que, después de 10 años, vuelven a España en concierto. Esta semana estuvieron en nuestro país para presentar su nuevo álbum, «Happiness Begins», y hacia mucho tiempo que esperábamos este momento y poderles volver a ver sobre el escenario. Los hermanos Jonas ofrecerán dos conciertos en España: el 16 de febrero en el Wizink Center de Madrid y el 17 de febrero Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas se podrán comprar en preventa en Livenation.es el miércoles 5 de junio a las 10:00h y la venta general se activará a partir del jueves 6 de junio a las 10:00 en Livenation.es y Ticketmaster.

Can't wait to come back and play some amazing shows with you guys 🔥 #HappinessBeginsTour tickets for Europe go on sale June 6th! https://t.co/oO1hpzvbfP pic.twitter.com/q5VCsbIMth

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) May 31, 2019