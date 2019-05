Jonas Brothers anuncia su nueva gira ‘Happiness Begins Tour’

Nick, Kevin y Joe Jonas vuelven a darnos grandes noticias, acaban de anunciar: ‘Happiness Begins Tour’. La gira tendrá el mismo nombre que su próximo disco el cual anunciaron que saldrá a la luz el 7 de junio «Happiness Begins».

Los tres hermanos ayer anunciaban los lugares que visitarán con esta gira entre estos lugares tenemos: Miami, Los Angeles, Chicago o Filadelfia. Otra gran noticia es que los encargados de abrir el tour serán Bebe Rexha y JordanMcGraw.

Tras esta gran noticia la banda lanzaba el merchandising oficial:

Fechas confirmadas del Happiness Begins Tour:

Agosto 7 — Miami, FL @ AmericanAirlines Arena

Agosto 9 — Orlando, FL @ Amway Center

Agosto10 — Tampa, FL @ Amalie Arena

Agosto 12 — Atlanta, GA @ State Farm Arena

Agosto 14 — Raleigh, NC @ PNC Arena

Agosto 15 — Washington, DC @ Capital One Arena

Agosto 17 — Boston, MA @ TD Garden

Agosto 18 — Filadelfia, PA @ Wells Fargo Center

Agosto 21 — Uncasville, CT @ Mohegan Sun Arena

Agosto 23 — Toronto, ON @ Scotiabank Arena

Agosto 27 — Buffalo, NY @ KeyBank Center

Agosto 29 — Nueva York, NY @ Madison Square Garden

Agosto 31 — Hershey, PA @ Hersheypark Stadium

Septiembre 3 — Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

Septiembre 5 — Columbus, OH @ Schottenstein Center

Septiembre 7 — Detroit, MI @ Little Caesars Arena

Septiembre 8 — Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

Septiembre 10 — Nashville, TN @ Bridgestone Arena

Septiembre 13 — Indianapolis, IN @ Bankers Life Fieldhouse

Septiembre 14 — St. Louis, MO @ Enterprise Center

Septiembre 16 — St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

Septiembre 17 — Milwaukee, WI @ Fiserv Forum

Septiembre 19 — Chicago, IL @ United Center

Septiembre 22 — Kansas City, MO @ Sprint Center

Septiembre 25 — Dallas, TX @ American Airlines Center

Septiembre 26 — Houston, TX @ Toyota Center

September 27 — San Antonio, TX @ AT&T Center

Septiembre 29 — Tulsa, OK @ BOK Center

Octubre 1 — Denver, CO @ Pepsi Center

Octubre 3 — Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

Octubre 5 — Phoenix, AZ @ Talking Stick Resort Arena

Octubre 6 — Anaheim, CA @ Honda Center

Octubre 8 — San Francisco, CA @ Chase Center

Octubre 11 — Vancouver, BC @ Rogers Arena

Octubre 12 — Tacoma, WA @ Tacoma Dome

Octubre 13 — Portland, OR @ Moda Center

Octubre 15 — Sacramento, CA @ Golden 1 Center

Octubre 17 — San Diego, CA Pechanga Arena

Octubre 18 — Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

Octubre 20 — Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl

