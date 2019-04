JONAS BROTHERS ANUNCIAN EL NOMBRE DE SU PRÓXIMO DISCO

Los hermanos Jonas nos sorprenden con una gran noticia.

Después de 6 años separados dedicándose única y exclusivamente a sus familias y a sus carreras en solitario, los Jonas Brothers decidieron retomar el grupo y volver a hacer música juntos. Hace meses nos sorprendieron con su regreso a lo grande con su canción “Sucker”, que sin duda ha sido todo un éxito. Este mes han triunfado con su nueva canción “Cool”, un tema lleno de energía, donde se trasladan a una playa imitando el estilo más puro de los años 70.

Ahora, por fin, los hermanos nos han dado la gran noticia que todos estábamos esperando, ¡el nombre y fecha de su nuevo álbum! Su nuevo proyecto se llamará “Happiness Begins” y podremos disfrutarlo el próximo 7 de junio. Además, la noticia ha venido acompaña con la portada del álbum, donde podemos ver a Joe, Nick y Kevin, tumbados de espaldas frente a una piscina.

Los artistas lo hicieron publico a través de las redes sociales publicando fotos y vídeos, donde los podemos ver muy emocionados por lo que será su quinto álbum de estudio. Tras el éxito de sus canciones “Sucker” y “Cool”, que formaran parte de este nuevo disco, estamos seguros de que los demás temas seguirán el mismo rollo. ¡Que ganas de escuchar el disco entero!

#HappinessBegins June 7th. So proud of this new record and we can’t wait for you guys to have these songs!! pic.twitter.com/xMzNt0D8s9

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) April 22, 2019