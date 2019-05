JONAS BROTHERS ESTRENAN SU DOCUMENTAL EN AMAZON PRIME

Los hermanos desde que han regresado no han parado de crear proyectos.

Hace semanas, los Jonas Brothers anunciaron la fecha de lanzamiento de su nuevo disco «Happiness Begins», que podremos por fin escucharlo el 7 de junio. Además, los hermanos, tras su regreso, han publicado dos temas que formaran parte de su nuevo álbum, su tema «Sucker» y «Cool», que se encuentran en las listas de éxito.

Ahora, a través de sus redes sociales, los artistas han compartido que el 4 de junio, en la plataforma Amazon Prime Vídeo, estará disponible su nuevo documental «Chasing Hapiness». El documental mostrará imágenes inéditas de Nick, Joe y Kevin Jonas y sus primeros días antes crear Jonas Brothers en New Jersey. Además, el documental también abordará las causas de su separación en el 2013 y su regreso a la música en este 2019.

En la misma semana, podremos disfrutar de su nuevo álbum y el documental, sus seguidores están muy emocionados. También, hace semanas han anunciado los hermanos su gira por Estados Unidos, esperemos que muy pronto anuncien más fechas y pasen por nuestro país, ya que todos estamos emocionados tras su regreso y los grandes éxitos que están creando.

A second LA show has now been added to the #HappinessBeginsTour!! Can’t thank you guys enough for all the love today. This has been wild. Can’t wait to get on stage and party with you guys!! https://t.co/XusjCnOWAc pic.twitter.com/8v3SJfmrUs

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) May 8, 2019