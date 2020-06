JP Cooper estrena “Little Bit Of Love”

“Little Bit Of Love” es el nombre del nuevo sencillo de JP Cooper que llega después de haber compartido “Bits And Pieces” y “In This Arms“.

La canción llegó a plataformas digitales y servicios de reproducción en línea el 8 de mayo del 2020 a bajo licencia del sello discográfico Universal Music y ese mismo día el cantante también compartió el video musical. Más tarde, el 22 de mayo se estrenaron 2 versiones acústicas, una con guitarra y otra a piano.

Fue hasta el 28 de mayo del 2020 que Cooper estrenó el video lírico para continuar con la promoción del sencillo.