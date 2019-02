Juan Magán se desvincula de la acusación de plagio a ‘Muérdeme’ de OT

Hace un par de días el artista Juan Magán publicó un adelanto de su canción ‘Internacional’ en redes sociales, desatando una avalancha de comentarios que lo acusaban de plagiar la canción ‘Muérdeme’ con la que María Villar optó a representar a España en el festival de Eurovisión.

“Patético”, “esta canción ya me suena” o “¿muérdeme el corazón?”, fueron algunos de los comentarios que, acompañados de innumerables memes y gifs de María Villar, colapsaron el Twitter de Juan Magán culpándolo de haber plagiado la que fue unas de las canciones favoritas en la gala especial de RTVE sobre el eurofestival.



Pero cuando los bandos parecían estar claros, Juan Magán dio un giro a los acontecimientos insinuando que la víctima de lo ocurrido había sido él. El artista catalán ha mostrado que la canción ‘Internacional’ había sido creada durante el verano del año pasado y que incluso ya había adelantado parte de ella en septiembre.

En los vídeos subidos a Twitter se ve claramente que la canción fue compuesta el 3 de julio de 2018. El cantante además ha mostrado su preocupación por lo ocurrido. “A mí no me ha llegado citación ninguna. Eso no es real, no se pueden magnificar las cosas así. Es verdad que la canción se parece, sinceramente. ¿Pero cuántas canciones no se parecen? Las casualidades existen, yo no quiero buscar culpables”.

Por cierto, yo en Septiembre 2018 ya daba un adelanto ¿Quizá la cagué yo por mostrarla? pic.twitter.com/NPPBGCuHnd — Juan Magán (@JuanMagan) 20 de febrero de 2019

Pese a lo ocurrido Juan Magán ha intentando disipar el mal rollo que ha rodeado a lo ocurrido diciendo que la canción ‘Muérdeme’ le parece un muy buen tema y que María Villar, a la que acababa de descubrir gracias a este malentendido, le parecía brutal.

Para acallar las últimas voces críticas Juan Magán ha acabado su alegato de la siguiente manera: “Que a los fanáticos de María no les quepa duda de que yo siento un profundo respeto por todos los compositores, productores y cualquier persona relacionada con el mundo de la música y que nunca necesité plagiar ninguna canción y gracias a dios me va muy bien”.

