Juanes será reconocido como «Persona del año 2019» por la Academia Latina de la Grabación

Este reconocimiento se otorga a músicos de herencia Iberoamericana en apreciación no sólo a sus logros artísticos en la industria de la música latina, sino también por sus profundos esfuerzos humanitarios. La Academia Latina de la Grabación anunció hoy que el cantante, compositor, músico y filántropo ganador de 23 Latin Grammy y dos Grammy, será la Persona del Año 2019 de La Academia Latina de la Grabación como parte de su aniversario número 20. Juanes será reconocido por su arte creativo, sus esfuerzos humanitarios sin precedentes, el apoyo a artistas emergentes y sus contribuciones filantrópicas al mundo. A través de sus canciones, actuaciones internacionales, su trabajo con su fundación Mi Sangre (My Blood Foundation) y como cofundador de Paz Sin Fronteras (Peace Without Borders), Juanes continúa creando conciencia sobre el poder y la importancia de construir la paz con una extraordinaria credibilidad y consistencia.

El reconocimiento Persona del Año de La Academia Latina de la Grabaciónse otorga a músicos de herencia Iberoamericana en apreciación no sólo a sus logros artísticos en la industria de la música latina, sino también por sus profundos esfuerzos humanitarios. Entre los artistas que han recibido el reconocimiento se encuentran Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Emilio Estefan, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel,Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, José José, Maná, Ricky Martin, Carlos Santana, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso. Juanes será celebrado en una gala especial plena de estrellas con un concierto de homenaje, en el que una variedad de grandes artistas y amigos interpretarán canciones de su conocido repertorio, el 13 de noviembre de 2019 en el MGM Grand Convention Center en Las Vegas.

