¡Jungkook (BTS) asistió al concierto de Ariana Grande!

Dos titanes de la música, la diva Ariana Grande y los chicos iconos del KPOP, BTS, se han declarado fans confesos los unos de los otros. Mientras los coreanos disfrutan del estreno de Map Of The Soul: Persona, Ariana continúa con su tour. Y, aprovechando su estancia en Los Ángeles, Jungkook, el más joven de BTS asistió al concierto del pasado día 6 de Mayo en Los Ángeles.

Al día siguiente, Jungkook enseñaba orgulloso su billete conmemorativo en twitter.

I felt and learned a lot after seeing her stage. I am really challenged by her stage and will try harder!#ArianaGrande pic.twitter.com/Jj0xREEK2W

— 방탄소년단 (@BTS_twt) 7 de mayo de 2019