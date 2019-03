JUSTIN BIEBER TRANSMITE UN EMOTIVO MENSAJE

El artista ha decidido contar de primera mano cuál es, realmente, la situación personal por la que está pasando.

Hace tiempo que Justin Bieber no está pasando por un buen momento y acaba de anunciar a través de su cuenta oficial de Instagram que se retira de la música por un tiempo para poder recuperarse y dedicarse a su salud mental y a su familia. El cantante canadiense lo ha hecho público con una emotiva carta dirigida a sus fans.

El éxito del artista siempre se ha visto envuelto de polémica debido a los problemas que ha sobrellevado su fama. Él mismo ha confesado que está atravesando por una depresión, principal motivo por el cual no ha publicado aún nueva música. El cantante ha reconocido que necesita descansar, y se ha dirigido a sus seguidores para afirmar que se merecen que su música y actuaciones estén acordes al precio que pagan y las expectativas creadas. Además, de la importancia de la salud para salir adelante y de que su familia es imprescindible para su desarrollo.

Este ha sido el emotivo mensaje que ha compartido el artista: “He leído un montón de mensajes diciendo que queréis un álbum… He recorrido toda mi vida adolescente, y principios de los años 20, dedicándome a la música, y me he dado cuenta, y como ustedes probablemente han visto, que en el último tour he sido infeliz, y no me merezco eso, ni vosotros tampoco. Pagáis dinero para venir y tener un animado concierto de luz energética y yo emocionalmente no puede daros eso cuando se estaba acercando el final de la gira. He estado buscando, buscando, juicio y error, como la mayoría de nosotros lo hacemos, y ahora estoy muy centrado en la reparación de algunos de los problemas que tengo como la mayoría de nosotros tenemos, para que no me caiga a pedazos, para que yo pueda sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero nada viene delante de mi familia y mi salud. Voy a venir con un álbum de la host** lo antes posible, mi rollo es innegable y lo que me mueve es indescriptible; su amor es supernatural, su gracia es fidedigna… La cima es donde vivo. Y punto. Haga música o no. Lo dice el rey. Pero volveré con determinación. Creedme”.