Justin Bieber y Ariana Grande responden a la polémica de su actuación en Coachella

Coachella es uno de los eventos musicales más importantes del año, y siempre está lleno de sorpresas. La gran sorpresa de este año ha sido la reaparición del cantante Justin Bieber, que se había retirado de los escenarios este último par de años, como invitado especial del concierto de Ariana Grande.

Grande era la encargada de cerrar el festival, y no dudó en compartir su “spotlight” para interpretar el último gran éxito de Bieber, Sorry, junto a su cantante original. Sin embargo, pese al divertido momento, la pareja se ha enfrentado a duras críticas por su uso del “playback” durante la actuación. Bieber obvió un par de palabras de la canción mientras hacía lipsync en el escenario, lo que desveló el truco a los asistentes, que grabaron en video y difundieron por las redes las pruebas.

Las críticas más duras han venido de parte de la presentadora Morgan Steward, que ha afirmado que la actuación había sido mala y decepcionante en la televisión estadounidense.

Justin Bieber respondió a las duras críticas via twitter. “Imagina si pasaras la mitad del tiempo que gastas riéndote a costa de otra gente realmente ayudando a crecer a la gente y animándoles, cuanta positividad podrías traer. Lo que duele de esto es el hecho de que tengas una plataforma para hacer una diferencia… Y en vez de ser positiva, menosprecias a la gente. Piensa sobre lo genial que me sentí yo al estar en escenario después de estar lejos tanto tiempo, la excitación y la alegría que me dio hacer lo que más amo. Canté con backtrack como hacen los cameos, es algo normal.”

Ariana respondió el tweet de su amigo para apoyarle “decidimos hacer esto 10 minutos antes de comenzar mi set. Tuvimos 0 prueba de sonido, 0 práctica. Estabas cantando con back-track como todos los cameos. La gente está aburrida. No saben lo que es estar bajo tanto escrutinio. El mundo está feliz de tenerte de nuevo en el escenario. Tus fans, amigos y el mundo está encantado con tenerte de vuelta. Todo el mundo estaba feliz de verte sonreir así. Nadie entenderá jamás como se siente ser tú, pero no es su trabajo. Cuídate. Haz música. Eres amado. La gente está muy perdida. Un dia, todo el mundo que trabaja en todos esos blogs se dará cuenta de que poco pleno es y de lo inútil que es lo que hacen y con suerte cambiarán su foco a otra cosa. ¡Ese día va a ser p**o precioso para ellos! No puedo esperar para que sientan calor dentro… no me gusta cuando la gente intenta arruinarle momentos bellos a mis amigos, eso es todo. Tened buen día.”

