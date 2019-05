JUSTIN BIEBER Y ED SHEERAN MANDAN INDIRECTAS A SUS FANS SOBRE SU COLABORACIÓN

Los artistas han compartido una foto donde aparecen en el mismo plató.

Hace días había rumores de la posible colaboración entre Justin Bieber y Ed Sheeran, ahora, los dos artistas internacionales lo han confirmado a través de unas fotos publicadas en sus redes sociales. Los artistas han sido fotografiados en el mismo croma verde, eso sí, por separado. Aunque ellos no han subido las fotos, han sido el manager de Biebery el manager y amigo de Sheeran, donde ambos en la foto decían: «This guy! Something is happening. Love it».

Ver esta publicación en Instagram This guy! Something is happening. 🚜🚜🚜 📷 by @zakarywalters Una publicación compartida de Stuart Camp (@stuartcamp73) el 23 Abr, 2019 a las 11:41 PDT

Teniendo en cuenta que Ed Sheeran ya compuso la canción de «Love Yourself» de Justin Bieber, era de esperar que ambos hicieran una colaboración juntos, y estamos seguros de que va a ser todo un éxito. Además, la canción formaría parte del nuevo disco del artista británico. Eso sí, no sabemos cuando podremos disfrutar de este tema ya que el disco de Ed Sheeran no tiene previsto salir hasta 2020.

