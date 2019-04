Kanye West y Nicki Minaj anuncia colaboración

La nueva temporada del famoso programa ‘Keeping Up With The Kardashians‘ desveló que se espera una colaboración entre ambos.

La noticia de que Kanye West y Nicki Minaj trabajarán juntos, ha enloquecido a los fans de ambos. Mediante este programa se veía como hacían una videollamada en la cual, hablaban sobre el futuro lanzamiento de una canción entre ambos.

kim kardashian and kanye west facetiming nicki minaj on tonight’s episode of keeping up with the kardashian’s 👀 pic.twitter.com/HWKSBKRV8Y — 𝐰𝐞𝐬𝐥𝐞𝐲 (@WES__LI) April 8, 2019

Kim Kardashian confirmó en su cuenta de Twitter que la colaboración entre Kanye West y Nicki Minaj era una realidad.

Nicki really is the goat! @NICKIMINAJ We FaceTimed her and within an hour she had written the song and it’s soooo ??? https://t.co/ktbtLoVmYB

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 8, 2019

Por ahora conocemos que se titulará “New Body” y que formará parte del próximo disco del rapero, que lleva por nombre ‘Yandhi‘, este trabajo recibe la colaboración de su esposa Kim Kardashian como productora musical.

