Karol G se siente feliz por su nuevo proyecto

La artista se siente muy emocionada por haber conseguido finalizar su tan esperado álbum

La cantante colombiana Karol G se ha mostrado muy feliz al anunciar que ya ha conseguido entregar el álbum que había comenzado a preparar el pasado año. Después de ser galardonada con el Grammy, Karol G se propuso centrarse en su álbum ya que quiere que su público reciba lo mejor de ella, y no es para menos, ya que la medellinense es toda una referente para muchos de los amantes del estilo urbano latino. En el vídeo, la artista se disculpaba a sus seguidores por no haber lanzado singles; sin embargo, las colaboraciones no han cesado. Ejemplo de ello es la colaboración que ha hecho recientemente con su pareja Anuel AA.

Además, Karol G está en un momento de su vida muy dulce. Por un lado, el 14 de febrero, su pareja y compañero de profesión le pidió matrimonio. Por otro lado, el 8 de marzo fue emitido un documental sobre los momentos claves de la vida de la artista: “Karol G: La guerrera del género”. El documental fue hecho antes de su relación con Anuel y a su vez, antes de la entrega del Grammy. Éste se hará público el 19 de marzo, donde se podrá ver el esfuerzo y sacrificio de Karol para conseguir su sueño: cantar.

